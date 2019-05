Le courant vendeur persiste avec les incertitudes commerciales Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5333 PTS/ 5380 PTS



Peu de valeurs surnagent (Sodexo +0.9%, Sanofi +0.5%) et ce sont les minières et l'automobile qui signent les plus fortes baisses de l'indice (ArcelorMittal -4.5% et Valéo -3.9%).



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice PPI (consensus 0.2%), de la balance commerciale attendue à -51.4B ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient ressortir à 215K. Jerome Powell s'exprimera à la même heure.

A 16h, seront dévoilés les stocks de commerce de gros.

Wall-Street est attendue en repli de 0.5%.



