Le luxe pèse sur le CAC40

Opinion : Négative sous les 5850 PTS

Objectif de cours : 5710 PTS

L’indice français creuse ses pertes à la mi-séance, les conséquences d’une hausse des tensions commerciales entre Washington et le reste du monde, dont la France. Plus concrètement, Trump s’est offensé contre la taxe française sur les services numériques et menace d’instaurer 2.4 milliards de dollars de droits de douanes sur les produits français, et plus particulièrement sur les produits de luxe tels que le champagne, les sacs à main, les porcelaines et autres produits de beauté. Dans ce cadre, Hermès (-2,7%), Kering (-2.2%) et LVMH (-2.0%) figurent naturellement parmi les principales baisses de l’indice CAC 40. Graphiquement, en données horaires, les dégagements se poursuivent dans la ligne de la baisse d’hier, permettant aux vendeurs de combler le gap laissé ouvert le 4 novembre. Le biais baissier reste à privilégier à très court terme et le courant vendeur pourrait s’étendre jusqu’au prochain support majeur, à proximité de 5710 points.

