Le marché a mis ses lunettes roses

Opinion : Positive au dessus de 4820 PTS

Objectif de cours : 4935 PTS





Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice IFO (climat des affaires en Allemagne) ce matin, ressorti à 99.1 contre 100.7 attendu.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 prolonge son mouvement ascendant, en créant ce jour, un nouveau gap sous les 4890 points. L’accélération devrait emmener les prix vers la prochaine résistance des 4935 points, bas d’un autre gap baissier datant de décembre. C’est seulement sous les 4820 points que la configuration se fragiliserait, repli qui alimenterait le consensus vendeur de manière plus intensive.

