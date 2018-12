Le marché applaudit la trêve entre Pékin et Washington Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5060 PTS/ 5130 PTS



Washington a renoncé provisoirement à augmenter de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de produits chinois. En contrepartie, Pékin s'est engagé notamment à acheter une quantité "significative" de marchandises américaines, notamment dans l'énergie et l'industrie, et supprimer les droits de douane sur les automobiles américaines.

Egalement porté par la forte poussée du pétrole, le CAC40 s'inscrit actuellement en hausse de 1.63% à 5085 points (plus haut à 5115 points).



Outre-Atlantique, les contrats futures présagent d'un gain initial de 1.6%.

Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI manufacturier était légèrement meilleur que prévu en zone euro (51.8 contre 51.5 attendu). Les opérateurs prendront connaissance de l'indice PMI manufacturier aux Etats-Unis à 15h45 (consensus 55.4) puis de l'ISM manufacturier à 16h (consensus 57.5) ainsi que des dépenses de construction, anticipées en hausse de 0.4%.



Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, en s'affranchissant dès l'ouverture des 5035 points par l'intermédiaire d'un gap haussier. En intraday, un biais haussier pourra être maintenu au-dessus des 5060 points mais une rechute sous ce niveau militerait pour le comblement du gap ouvert ce matin, soit un possible retour vers 5035/5000 points.



Laurent Polsinelli

