Le marché patine sous les 5600 points

Au cours de cette nouvelle journée, les opérateurs pourront se concentrer sur de nombreuses statistiques. La publication de l'indice ZEW allemand (à 11h), les ventes au détail (14h30), la production industrielle et enfin l'utilisation des capacités de production (15h15) seront les principales annonces macroéconomiques.

En attendant, la préouverture confirme un début de séance à l'équilibre.



Graphiquement, en données horaires, les cours oscillent dans un trend horizontal restreint entre la borne supérieure des 5592 points et la ligne basse des 5545 points. Une sortie de se corridor graphique, en clôture de séances, donnerait une tendance court terme plus marquée avec 5625 points comme cible haute ou, à l'inverse, les 5486 points en cas de cassure baissière.





