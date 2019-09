Le marché salue la reprise future des négociations commerciales Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5508 PTS

Objectif de cours : 5620 PTS



Le CAC40 a ainsi ouvert en gap haussier hier au-dessus des 5500 points et gardé le cap tout au long de la séance pour finalement clôturer en hausse de 1.21% à 5532 points.



Les indices américains ont également progressé, le Dow Jones a gagné 0.91% à 26355 points, le S&P500 s'est adjugé 1.08% à 2938 points et le Nasdaq100 1.44%.



Ce matin, la bourse de Paris devrait ouvrir sur un nouveau gap haussier de 0.9% alors que Pékin a averti cette nuit que ses représentants se rendront à Washington au début du mois d'octobre



Graphiquement, le CAC40 conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5508 points. Le débordement des 5555 points aujourd'hui par l'intermédiaire d'un gap devrait ouvrir la voie aux 5620 points, plus hauts annuels en clôture.

