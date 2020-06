Le marché salue les annonces de la Réserve Fédérale Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 16/06/2020 | 08:01

Opinion : Positive au dessus de 4695 PTS

Objectif de cours : 4950 PTS

Après une incursion sous les 4700 points hier dans les premiers échanges, les opérateurs redoutant une seconde vague de coronavirus, le CAC40 a nettement réduit ses pertes et terminé en légère baisse de 0.49% à 4815 points.

Le marché a bénéficié de la remontée initiale de Wall-Street, profitant ainsi de la forte baisse de ces dernières séances pour effectuer quelques achats à bon compte.



Outre-Atlantique, en ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américains ont accéléré à la hausse vers 20h, après les nouvelles annonces de la Fed. Cette dernière a annoncé qu'elle allait acheter des obligations d'entreprises sur le marché secondaire, renforçant ainsi son arsenal face à la crise du Covid-19.

Saluant ces annonces, le Dow Jones a terminé en hausse de 0.62% à 25763 points, le S&P500 a gagné 0.83% à 3066 points et le Nasdaq100 1.17%.



Ce matin, l'optimisme prévaut en Europe, le contrat Future CAC40 laissant présager d'une hausse de près de 3%.



En données horaires, le CAC40 devrait ouvrir en large gap haussier à proximité des 4950 points. La réaction de l'indice dans cette zone devrait être déterminante. Le franchissement de ce seuil ouvrirait la voie aux 5000/5050 points. En intraday, on conservera un biais haussier au-dessus des 4900 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 9.966 6.58% BNP PARIBAS 36.495 6.41% RENAULT 23.29 6.37% ACCOR 26.86 5.33% THALES 73.74 5.22% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.