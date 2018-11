Le mouvement de reprise se confirme Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 08/11/2018 | 17:24





Plusieurs secteurs se sont très nettement distingués après les publications de résultats. Les services aux collectivités, aux consommateurs et la santé ont été recherchés alors que les publications de valeurs liées aux matériaux de base, les technologiques et l'automobile ont été globalement sanctionnées.



D'un point de vue graphique, en données journalières, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 4900/4950 points, en forme de V-Bottom. L'objectif principal de cette figure chartiste se situe vers 5240 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours, qui reste néanmoins orientée à la baisse.

Seul le dépassement de cette zone de résistance majeure réduirait considérablement la pression vendeuse et permettrait d'espérer le traditionnel rallye de fin d'année. Dans cette hypothèse, les 5400 points seraient alors à portée.

L'aversion au risque s'estompe quelque peu en Europe, à l'image du CAC40 qui a repris plus de 200 points depuis son creux de fin octobre. Les craintes concernant le conflit commercial sino-américain se réduisent et les opérateurs profitent du résultat des mid-terms aux Etats-Unis sans réelle surprise pour poursuivre leurs achats à bon compte.Plusieurs secteurs se sont très nettement distingués après les publications de résultats. Les services aux collectivités, aux consommateurs et la santé ont été recherchés alors que les publications de valeurs liées aux matériaux de base, les technologiques et l'automobile ont été globalement sanctionnées.D'un point de vue graphique, en données journalières, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 4900/4950 points, en forme de V-Bottom. L'objectif principal de cette figure chartiste se situe vers 5240 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours, qui reste néanmoins orientée à la baisse.Seul le dépassement de cette zone de résistance majeure réduirait considérablement la pression vendeuse et permettrait d'espérer le traditionnel rallye de fin d'année. Dans cette hypothèse, les 5400 points seraient alors à portée.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.