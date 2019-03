Le mur des 5240 points pourrait sauter Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5180 PTS

Objectif de cours : 5240 PTS





Les investisseurs prendront connaissance dans l’après-midi de la consommation des ménages ainsi que de leurs revenus, puis de l’indice ISM manufacturier et enfin de l’indice de confiance de Michigan.

En préouverture, les premiers échanges indiquent une hausse de 0.40% suite à la montée des places asiatiques.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 tente une accélération haussière au-delà des 5240 points. Cette nouvelle tentative de franchissement ouvre la voie au 5300 points. Le redressement de la moyenne mobile à 20 heures démontre la volonté du courant acheteur de persister dans sa démarche de développer le mouvement actuel en direction de nouvelles cibles plus ambitieuses. Il faudrait un repli brutal sous 5180 points pour annihiler la force de la configuration présente.

