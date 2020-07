Le parcours en zig-zag perdure Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4970 PTS

Objectif de cours : 5020 PTS

Après la forte poussée d’hier, les pétards du 14 juillet semblent bien mouillés en ce jour de fête nationale. Le CAC40 reperd, en effet, tout le terrain gagné la veille (-1.60%). Peu de dossiers résistent aux prises de bénéfices imposées par les indices américains et plus spécialement par le Nasdaq100. Carrefour (+2.3%) et Orange (+1.8%) font exception à la baisse généralisée des composantes de l’indice parisien. Les quelques opérateurs présents pourront se concentrer sur les sociétés car aucun indicateur macroéconomique ne viendra perturber la séance. Techniquement, en données horaires, le CAC40 continue d’évoluer sans grande tendance en forme de zig-zag. Le passage sous la ligne des 4970 points remet de l’indécision à la configuration actuelle. Il faudrait une accélération graphique au-delà de cette zone pour envisager de retrouver la cible supérieure des 5020 points.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

