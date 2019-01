Le rouge domine à l'aube d'une semaine cruciale Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 14/01/2019 | 11:30

Opinion : Négative sous les 4785 PTS

Objectif de cours : 4720 PTS

Le CAC40 et les autres places européennes creusent leurs pertes depuis l'ouverture, affaiblies par les craintes de ralentissement économique, après des importations et exportations chinoises décevantes en décembre.

En zone euro, la production industrielle a également reculé de 1.7% alors que le consensus tablait sur +0.3%.

Les opérateurs semblent aussi frileux à l'approche du vote du Parlement britannique demain sur le Brexit, d'autant plus avec le repli du pétrole, la poursuite du shutdown aux Etats-Unis et les premières publications de sociétés américaines.



A la mi-journée, le CAC40 recule de 0.94% à 4736 points et Wall-Street est attendue en baisse de plus de 1%.

Aucune publication macroéconomique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Graphiquement, le CAC40 montre des signes de fébrilité, revenant à proximité de la moyenne mobile à 100 heures, actuellement située vers 4720 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 4690 points voire 4650 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CAPGEMINI 91 3.76% AIRBUS SE 92.31 2.67% SAFRAN 108 2.08% ENGIE 13.605 1.83% SANOFI 74.19 1.77% ORANGE 13.46 -0.70% CARREFOUR 15.91 -0.72% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142.675 -0.84% ARCELORMITTAL 19.079 -1.21% VALEO 25.53 -3.44% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.