Opinion : Négative sous les 5026 PTS

Objectif de cours : 4955 PTS

Au terme d'une séance erratique, et après un plus haut intraday à 5026 points, le CAC40 a terminé en hausse de 1.0.88% à 4995 points hier, quelques dégagements étant intervenus en fin de journée avec la retombée de Wall-Street.



Alors que la préouverture laissait entrevoir une hausse de près de 1% outre-Atlantique, les grands indices ont terminé en ordre dispersé. Les craintes sanitaires ont de nouveau pesé sur le moral des intervenants alors que le nombre de contaminations augmentent dans les Etats les plus peuplés d'Amérique et en Chine.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.65% à 26119 points, le S&P500 a cédé 0.36% à 3113 points tandis que le Nasdaq100 s'est adjugé 0.33%.



Ce matin, le rouge domine en Europe dans le sillage des places asiatiques, la tendance restant également fragilisée par les tensions persistantes entre la Chine et les Etats-Unis.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.8%.



En données horaires, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 4955 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'enfoncement de ce seuil militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 4900/4887 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 STMICROELECTRONICS 24.37 1.54% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 56.08 -3.31% RENAULT 21.205 -3.39% SAFRAN 92.68 -4.94% AIRBUS SE 66.13 -5.19% ARCELORMITTAL 9.365 -6.00% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.