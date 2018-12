Léger rebond en attendant la Fed Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/12/2018 | 11:37

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4730 PTS/ 4805 PTS



A la mi-séance, le marché parisien progresse de 0.43% à 4774 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.4%.



Du côté des statistiques, aux Etats-Unis, le niveau des comptes courants sera publié à 14h30 (consensus -125B). A 16h, les ventes de logements existants devraient ressortir à 5.2M et à 16h30, les stocks pétroliers sont attendus à -2.7M.

La Fed annoncera sa décision sur les taux à 20h et Jerome Powell fera une conférence de presse à 20h30. Les opérateurs anticipent une hausse de 25 points de base et un discours plus accommodant de la Réserve Fédérale.



D'un point de vue technique, le CAC40 ne parvient toujours pas à rebondir et conserve une dynamique négative en données horaires, sous les 4850 points. Seul un retour au-dessus de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique en direction des 4875/4890 points. A quelques heures du verdict final de la Fed en matière de politique monétaire, le CAC40 tente de reprendre quelques couleurs, malgré les récentes craintes de ralentissement économique à l'échelle mondiale.A la mi-séance, le marché parisien progresse de 0.43% à 4774 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.4%.Du côté des statistiques, aux Etats-Unis, le niveau des comptes courants sera publié à 14h30 (consensus -125B). A 16h, les ventes de logements existants devraient ressortir à 5.2M et à 16h30, les stocks pétroliers sont attendus à -2.7M.La Fed annoncera sa décision sur les taux à 20h et Jerome Powell fera une conférence de presse à 20h30. Les opérateurs anticipent une hausse de 25 points de base et un discours plus accommodant de la Réserve Fédérale.D'un point de vue technique, le CAC40 ne parvient toujours pas à rebondir et conserve une dynamique négative en données horaires, sous les 4850 points. Seul un retour au-dessus de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique en direction des 4875/4890 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.