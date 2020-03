Léger regain de prudence en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4244 PTS/ 4453 PTS

Après deux séances de forte hausse (+8.4% et +4.5%) dans le sillage du plan de relance massif de 2000 milliards de dollars aux Etats-Unis, la bourse de Paris cède du terrain sous l’effet de quelques prises de bénéfices et d’un regain d’inquiétudes sur la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.52% à 4365 points et les contrats futures américains sont en baisse de 1.6%.



Sur le font de la macroéconomie, les opérateurs prêteront une attention toute particulière aux inscriptions hebdomadaires au chômage à 13h30, anticipées à 1648K (281K la semaine passée).

La dernière estimation du PIB américain pour le T4 2019 (consensus 2.1%) sera dévoilée à la même heure, ainsi que les stocks de commerce de gros. En données horaires, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique. On continuera de surveiller la sortie des 4244/4453 points pour avoir des indications sur l’orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

