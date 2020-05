Léger repli à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4330 PTS/ 4493 PTS

En dépit des annonces de la Bundesbank, laquelle pourrait cesser d’acheter de la dette pour la BCE d’ici trois mois, le CAC40 a terminé non loin de son plus haut du jour hier, en hausse de 2.4% à 4483 points, porté par la perspective d'un prochain déconfinement qui devrait relancer l'activité économique. La tendance a également été soutenue par le rebond du pétrole et la bonne orientation de Wall-Street. Côté chiffres, l'ISM services a dépassé les attentes aux Etats-Unis (41.8 contre 37.5 attendu et 52.5 le mois dernier). Les indices américains ont néanmoins réduit leur avance en deuxième partie de séance, le Dow Jones a terminé en hausse de 0.56% à 23883 points, le S&P500 a gagné 0.9% à 2868 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.09%. Dans l'attente des indices PMI services en zone euro, puis de l'enquête ADP aux Etats-Unis, le marché parisien devrait débuter la séance en repli de 0.4%.



En données horaires, la configuration reste inchangée. On attendra la sortie des 4330/4493 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone ouvrirait la voie aux 4550 points voire 4600 points.

