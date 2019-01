Léger repli après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4855 PTS

Objectif de cours : 4825 PTS





En données horaires, la configuration se dégrade légèrement. L'indice devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone des 4825 points. En l'absence de préservation de ce seuil, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4800/4780 points. Le CAC40 a terminé en baisse de 0.42% à 4847 points hier, pénalisé par le repli des places asiatiques et les craintes concernant le ralentissement économique mondial. Lundi, la Chine avait en outre dévoilé un PIB en hausse de 6.6% pour 2018, sa plus faible progression en 28 ans et mardi le FMI avait abaissé ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale à 3.5% cette année et 3.6% en 2020.Le retour de Wall-Street, après le Martin Luther King Day, s'est effectué logiquement dans le rouge, et les indices ont accentué leur repli après la cloche parisienne suite à la parution d'informations (rapidement démenties) évoquant l'annulation de discussions entre la Chine et les Etats-Unis.Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.22% à 24404 points, le S&P500 a cédé 1.42% à 2633 points et le Nasdaq100 a perdu 2.03%.Après la clôture, IBM a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, le titre bondissait de plus de 6% dans les échanges électroniques.Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en baisse de 0.3%, alors que la BoJ a reconduit son programme monétaire et abaissé fortement ses prévisions d'inflation pour 2019, à 0.9% contre 1.4% précédemment.En données horaires, la configuration se dégrade légèrement. L'indice devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone des 4825 points. En l'absence de préservation de ce seuil, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4800/4780 points.

