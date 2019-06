Léger repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5344 PTS/ 5430 PTS



L'indice Empire state manufacturier est ressorti à -8.6 alors que le marché tablait sur +12.1 et l'indice NAHB des prix immobiliers à 64 (consensus 67).



Les indices américains ont finalement terminé dans le vert, soutenus notamment par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.09% à 26113 points, le S&P500 s'est adjugé aussi 0.09% à 2890 points et le Nasdaq100 0.63%.



Aujourd'hui, la bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse de 0.1%.



Graphiquement, le CAC40 a comblé hier un gap laissé ouvert en données horaires situé vers 5407 points avant de reperdre de la hauteur. L'attentisme devrait prédominer avant

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

