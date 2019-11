Léger repli attendu à Paris, Trump défie Pékin Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5910 PTS/ 5945 PTS

A l’issue d’une séance sans grand relief, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.05% à 5926 points hier. Les opérateurs ont ainsi opté pour la prudence à l’approche de Thanksgiving, journée fériée aux Etats-Unis et dans l’attente d’avancées concrètes sur le front du commerce. Les statistiques américaines étaient globalement contrastées. Les commandes de biens durables étaient meilleures que prévu (+0.6% contre -0.5% attendu), tout comme le PIB à +2.1% (consensus 1.9%) ou les inscriptions hebdomadaires au chômage (213K contre 223K anticipé). En revanche, l’indice PMI de Chicago a déçu à 46.3 (consensus 47.2), les revenus des ménages et les promesses de ventes de logements ont raté le consensus à respectivement 0% contre +0.3% et -1.7% contre +0.2% attendu pour les logements. Quant aux stocks pétroliers, ils étaient plus importants que prévu (1.6M contre -0.5M anticipé).



Les indices américains ont quant à eux terminé une nouvelle fois dans le vert, le Dow Jones a gagné 0.15% à 28164 points, le S&P500 s'est adjugé 0.42% à 3154 points et le Nasdaq100 a engrangé 0.7%. Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en baisse de 0.2%, alors que Donald Trump a signé la loi de soutien aux mouvements pro-démocratie à Hong Kong. Qualifiant ce texte "d'abomination absolue" , Pékin a menacé Washington de représailles, en pleine guerre commerciale entre les deux pays. Graphiquement, pas de changement, le CAC40 fait preuve de résilience et se maintient dans une étroite fourchette de cotations. On surveillera la sortie des 5910/5945 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5890 points dans un premier temps voire 5850 points.

