Léger repli avant Wall-Street

Opinion : Négative sous les 5425 PTS

Objectif de cours : 5350 PTS





Du côté des statistiques, la production industrielle allemande a progressé de 0.5% (consensus -0.5%). Les minutes de la BCE seront dévoilées à 13h30 puis aux Etats-Unis, les stocks pétroliers à 16h30 (consensus 1.1M).



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 5490 points voire sous les 5425 points en intraday. Les objectifs restent pour le moment fixés à 5375/5350 points, bornes d'un gap laissé ouvert le 1er avril. Dans l'attente de la reprise des négociations commerciales sino-américaines à Washington, le CAC40 ne parvient par à reprendre de la hauteur, malgré deux séances de forte baisse lundi et mardi (-1.18% et -1.6%). L'indice parisien cède actuellement 0.09% à 5390 points et les contrats futures américains se maintiennent pour le moment à proximité de l'équilibre.Du côté des statistiques, la production industrielle allemande a progressé de 0.5% (consensus -0.5%). Les minutes de la BCE seront dévoilées à 13h30 puis aux Etats-Unis, les stocks pétroliers à 16h30 (consensus 1.1M).Graphiquement, pas de changement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 5490 points voire sous les 5425 points en intraday. Les objectifs restent pour le moment fixés à 5375/5350 points, bornes d'un gap laissé ouvert le 1er avril.

