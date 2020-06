Léger repli avant l'IFO Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 24/06/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4887 PTS/ 5053 PTS

Rassurées par l'accord commercial sino-américain toujours intact et par des indices PMI meilleurs que prévu en zone euro, lesquels confortent le scénario d'une reprise économique rapide, les places européennes ont terminé en forte hausse hier, à l'image du CAC40 qui a gagné 1.39% à 5017 points. Aux Etats-Unis, le Nasdaq100 a une nouvelle fois inscrit un nouveau record, terminant en hausse de 0.78% à 10209 points, avec notamment Apple (+2.1%). Le Dow Jones a gagné 05% à 26156 points et le S&P500 0.43%. Aujourd'hui, avant de prendre connaissance de l'indice IFO en Allemagne, le marché parisien devrait ouvrir en léger repli de 0.5%. En données horaires, la configuration demeure inchangée. L'indice CAC40 se maintient pour le moment à proximité de la borne haute de son range (4887/5053 points). Il faudra attendre le débordement des 5053 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5100/5135 points.

Tant que les 5053 points ne sont pas franchis, on pourra privilégier le maintien de l'indice dans cette zone d'indécision.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PEUGEOT 14.01 -5.75% SODEXO 58.16 -5.77% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 51.32 -5.83% RENAULT 20.915 -6.48% ARCELORMITTAL 9.067 -7.20% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.