Léger repli avant l'enquête ADP et le Livre Beige Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 06/03/2019 | 11:15

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5262 PTS/ 5310 PTS



Les opérateurs prendront également connaissance de la balance commerciale à 14h30 et des stocks pétroliers à 16h30.



Du côté des valeurs, le secteur automobile est encore délaissé, pénalisé par la baisse de 7.9% de l'équipementier allemand Schaeffler, suite au recul de son bénéfice en 2018.

Outre-Atlantique, les contrats futures sont en légère baisse de 0.1%.



En données horaires, la configuration reste inchangée, l’indice CAC40 poursuivant ses oscillations au sein du range 5262/5310 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir.

Début de séance atone pour le CAC40 qui s’effrite actuellement de 0.24% à 5284 points en l’absence de nouvelles sur le front du commerce. La prudence semble renforcée avant l’enquête ADP à 14h15 qui devrait faire état de 190K créations de postes aux Etats-Unis et le Livre Beige de la Fed à 20h.Les opérateurs prendront également connaissance de la balance commerciale à 14h30 et des stocks pétroliers à 16h30.Du côté des valeurs, le secteur automobile est encore délaissé, pénalisé par la baisse de 7.9% de l'équipementier allemand Schaeffler, suite au recul de son bénéfice en 2018.Outre-Atlantique, les contrats futures sont en légère baisse de 0.1%.En données horaires, la configuration reste inchangée, l’indice CAC40 poursuivant ses oscillations au sein du range 5262/5310 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PUBLICIS GROUPE 50.36 1.00% AIR LIQUIDE 111.8 0.86% DANONE 67.36 0.64% CARREFOUR 17.45 0.58% CAPGEMINI 107.5 0.56% ACCOR 36.81 -1.39% PEUGEOT 22.21 -2.59% VALEO 27.56 -2.68% DASSAULT SYSTÈMES 128 -2.70% STMICROELECTRONICS 14.245 -3.68% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.