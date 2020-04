Léger repli avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4143 PTS/ 4266 PTS

La séance s'est une nouvelle fois avérée particulièrement volatile hier, les indices ayant chuté dans un premier temps, pénalisés par la forte poussée des inscriptions hebdomadaires au chômage (6648K contre 3600K attendu et 3307K la semaine dernière). Les places financières ont dans un second temps repris de la hauteur, avec l'envolée du pétrole, suite aux déclarations de D.Trump, qui a dit s'attendre à ce que l'Arabie saoudite et la Russie acceptent de réduire leur production de pétrole d'au moins dix millions de barils par jour. Le WTI s'est brièvement envolé de 30%, pour finir à +16.1% à 24.68 USD.

L'indice CAC40 a, quant à lui, clôturé en légère hausse de 0.33% à 4220 points.



Bien orientés à la cloche parisienne, les indices américains sont ensuite repassés dans le rouge, avant de reprendre de la hauteur. Le Dow Jones a terminé en hausse de 2.24% à 21413 points, le S&P500 a gagné 2.28% à 2527 points et le Nasdaq100 2%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en repli de 0.4% avant les indices PMI services en zone euro et le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30.

L'indice PMI services chinois est ressorti à 43 contre 39.6 attendu (26.5 le mois dernier).



En données horaires, l'indécision perdure. On continuera de suivre de près la sortie des 4143/4266 points. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour une reprise technique en direction des 4350 points.

