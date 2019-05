Léger repli en attendant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5545 PTS





Le secteur automobile est également bien orienté, avec les bons résultats de Volkswagen (+4.5%). A la traîne, on retrouve TechnipFMC (-4.3%) et Legrand (-4%), les résultats de ce dernier ayant déçu.



Du côté des statistiques, l’indice PMI manufacturier était légèrement meilleur que prévu en zone euro (47.9 contre 47.8 attendu), tout comme en France où il ressort tout juste à 50 (consensus 49.6).

Cet après-midi, le marché prendra connaissance à 14h30, de la productivité, des indices inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 220K, puis des commandes industrielles à 16h, attendues en hausse de 1%.



Outre-Atlantique, les contrats futures présagent d'un gain initial de 0.2%.

