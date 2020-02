Léger repli en attendant le NFP Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 07/02/2020 | 11:14

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6000 PTS/ 6050 PTS

Dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié à 14h30, la bourse de Paris cède du terrain sous l'effet de quelques prises de bénéfices (-0.15% à 6029 points), après quatre séances consécutives de hausse.

La prudence est par ailleurs renforcée, après l'annonce de 73 décès supplémentaires liés au coronavirus (636 au total) pour plus de 30000 contaminés.

L'automobile et les pétrolières figurent parmi les plus fortes baisses de l'indice, avec Peugeot et Renault à -2.9% et TechnipFMC à -2.2%.



Outre-Atlantique, les contrats futures présagent d'un repli initial de 0.1%. Sur le plan macroéconomique, le taux de chômage américain est anticipé à 3.5%, avec 163K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Les stocks de commerce de gros, attendus à -0.1%, seront dévoilés à 16h.



En données horaires, la configuration demeure inchangée, l'indice parisien restant en phase de rebond. A court terme, on attendra la sortie des 6000/6050 points pour agir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 BNP PARIBAS 51.83 2.82% ARCELORMITTAL 16.318 2.55% SAFRAN 150.25 1.80% BOUYGUES 37.34 1.69% L'ORÉAL 270.7 1.08% ACCOR 38.03 -1.66% PEUGEOT 19.4 -2.41% TECHNIPFMC 16.995 -2.83% RENAULT 35.055 -2.87% DASSAULT SYSTÈMES SE 154.85 -2.88% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.