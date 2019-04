Léger repli initial Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5525 PTS





A l'exception du Dow Jones qui termine en hausse de 0.04% à 26554 points, les autres grands indices ont inscrit de nouveaux records absolus. Le S&P500 a gagné 0.11% à 2943 points et le Nasdaq100 0.16% à 7839 points.

Après la clôture, les résultats d'Alphabet ont déçu, le titre cédait près de 7% dans les échanges électroniques. Ce sera au tour d'Apple de publier ce soir.



Dans cette attente, les opérateurs prendront connaissance de

L'indice CAC40 devrait débuter la séance en timide baisse de 0.1%.



Après un début de séance en dents de scie, le CAC40 a repris le chemin de la hausse en deuxième partie de journée, soutenu par la bonne orientation de Wall-Street et la hausse des valeurs financières et celles de la santé. L'indice parisien a finalement clôturé sur un gain de 0.21% à 5580 points.

