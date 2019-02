Léger repli initial à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5050 PTS/ 5115 PTS



Les indices américains ont dans un second temps gardé le cap, soutenus par quelques bonnes publications de sociétés et les anticipations d'une politique monétaire toujours très accommodante.

Le DOW JONES a gagné 0.68% à 25412 points, le S&P500 s'est adjugé 0.47% à 2738 points et le Nasdaq100 0.91%.



Aujourd'hui, le CAC40 pourrait néanmoins marquer une pause, à l'image des contrats futures en baisse de 0.2%. Quelques grands groupes seront suivis de près suite à leurs publications : BNP Paribas, Dassault Systemes, Vinci...





Dans son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès , D. Trump a réitéré sa promesse pour la création du mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Le "shutdown" récemment suspendu pourrait reprendre, faute d'un accord d'ici le 15 février prochain.

