Léger repli malgré Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5565 PTS/ 5600 PTS



Les opérateurs ont également bien accueillis les publications trimestrielles de quelques grands groupes aux Etats-Unis : Twitter +15.6%, Coca-Cola +1.7%, United Technologies +2.3%.



Les indices américains se sont ainsi rapprochés un peu plus de leurs plus hauts historiques, avec un Dow Jones en hausse de 0.55% à 26656 points et un S&P500, affichant un gain de 0.88% à 2934 points (record absolu en clôture). Quant au Nasdaq100, il poursuit sa course aux records (+1.26%).



Ce matin, le CAC40 devrait toutefois céder du terrain comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.25%.



Comme évoqué hier, d'un point de vue graphique, le CAC40 conserve un biais haussier en données horaires au-dessus de la zone des 5565 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5530 points voire 5500 points par extension. Porté par les valeurs du luxe, de la santé mais surtout du secteur pétrolier après la levée par les Etats-Unis des exemptions qui permettaient à huit pays de continuer d'importer du brut iranien, le CAC40 a clôturé en timide hausse de 0.2% à 5591 points hier.Les opérateurs ont également bien accueillis les publications trimestrielles de quelques grands groupes aux Etats-Unis : Twitter +15.6%, Coca-Cola +1.7%, United Technologies +2.3%.Les indices américains se sont ainsi rapprochés un peu plus de leurs plus hauts historiques, avec un Dow Jones en hausse de 0.55% à 26656 points et un S&P500, affichant un gain de 0.88% à 2934 points (record absolu en clôture). Quant au Nasdaq100, il poursuit sa course aux records (+1.26%).Ce matin, le CAC40 devrait toutefois céder du terrain comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.25%.Comme évoqué hier, d'un point de vue graphique, le CAC40 conserve un biais haussier en données horaires au-dessus de la zone des 5565 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5530 points voire 5500 points par extension.

