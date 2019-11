Léger repli malgré les records de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 26/11/2019 | 11:19

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5890 PTS/ 5930 PTS

Malgré des informations encourageantes sur le front des négociations commerciales et les records de Wall-Street hier, le CAC40 évolue en légère baisse de 0.11% à 5918 points aujourd'hui.

Les opérateurs optent ainsi pour la prudence, dans l'attente des nombreuses statistiques américaines de la deuxième partie de séance.



Au programme cet après midi, la balance commerciale, les stocks de commercer de gros à 14h30, puis l'indice Case-Shiller à 15h. A 16h, seront dévoilés les ventes de logements neufs (consensus 708K), l'indice manufacturier de Richmond et l'indice du Conference Board, anticipé à 126.9.



Les contrats futures américains sont également en baisse de 0.1%.

Graphiquement, le CAC40 poursuit ses oscillations horizontales au sein d'une étroite zone de fluctuation. A court terme, on suivra de près la sortie des 5890/5930 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 19.5 2.25% CAPGEMINI SE 110.95 2.02% STMICROELECTRONICS 22.48 1.54% ATOS 76.78 0.92% DASSAULT SYSTÈMES SE 142.3 0.89% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28.4 -0.73% SANOFI 84.13 -1.06% SODEXO 106 -1.07% MICHELIN 111.4 -1.07% CARREFOUR 15.385 -1.19% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.