Léger repli pour les 4 sorcières

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5590 PTS/ 5672 PTS

A la veille de la séance des quatre sorcières, jour d’échéance des contrats futures et options, le CAC40 s’est hissé à 5659 points en clôture (+0.68%). Le compartiment des valeurs bancaires a nettement contribué à cette envolée (Société Générale +2.7%, BNP Paribat +2.1% et Crédit Agricole +1.95% ), au lendemain de la baisse de 25 points de base des taux directeurs de la Fed. Attendus en baisse en préouverture, les grands indices ont finalement terminé en ordre dispersé, les opérateurs procédant à quelques habillages de bilans pour cette fin de trimestre. Le Dow Jones a perdu 0.19% à 27095 points, le S&P500 a clôturé stable à 3007 points et le Nasdaq100 a gagné 0.17%. Ce matin, les contrats futures laissent envisager une ouverture en baisse de 0.2% pour le CAC40.D'un point de vue technique, le CAC40 est revenu rapidement au contact de la borne haute de son range situé vers 5672 points. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 5700/5720 points.

Palmarès CAC 40 ESSILORLUXOTTICA 132.8 1.45% AXA 23.215 1.35% SANOFI 82.52 1.35% TOTAL 48.805 1.33% ENGIE 14.44 1.19% LEGRAND 65.48 -1.03% ATOS 64.48 -1.29% THALES 105.25 -1.36% ARCELORMITTAL 13.866 -1.42% AIRBUS SE 120.68 -2.74%