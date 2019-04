Légère baisse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5451 PTS/ 5473 PTS



Les opérateurs ont ainsi relégué au second plan le flou qui plane sur le dossier du Brexit et les mauvaises statistiques américaines.

L'enquête ADP a fait état de 129K créations d'emplois contre 184K attendu et l'indice ISM services est ressorti à 56.1 (consensus 58.1 et 59.7 le mois dernier).



Les indices américains ont également terminé dans le vert, à la faveur des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.15% à 26218 points, le S&P500 s'est adjugé 0.21% à 2873 points et le Nasdaq100 0.6%.



Aujourd'hui, la bourse de Paris devrait débuter la séance en baisse de 0.2%.

