Légère baisse malgré Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5010 PTS/ 5100 PTS

Malgré la clôture négative de Wall-Street mardi soir, sur fond d'incertitudes de la reprise des négociations au Congrès au sujet du plan de relance, la bourse de Paris a peu à peu accentué ses gains et clôturé en hausse de 0.9% à 5073 points.

La tendance a notamment été soutenue par le secteur bancaire et par l'ouverture positive des indices américains. En l'absence d'actualité majeure, ces derniers ont vigoureusement rebondi, les espoirs de l'adoption prochaine du plan de relance ayant servi de catalyseur. Les valeurs technologiques ont repris des couleurs, après le dégagements intervenus ces derniers jours, à l'image du Nasdaq100 qui a engrangé 2.59% à 11157 points. Le Dow Jones s'est pour sa part adjugé 1.05% à 27976 points et le S&P500 a gagné 1.4% à 3380 points.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause, les contrats Futures suggérant un repli initial de 0.3%.



En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5010 points voire au-dessus des 5045 points en intraday. On suivra la sortie des 5045/5100 points pour mettre à profit une poursuite du mouvement en direction des 5144 points puis 5173 points ou au contraire de nouveaux dégagements, avec les 5010/5000 points comme premiers objectifs.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.