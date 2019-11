Légère hausse à Paris avant le chômage US et l'ISM manufacturier Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 01/11/2019 | 11:57

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5715 PTS/ 5770 PTS

Saluant l'indice PMI Caixin-Markit sur l'activité du secteur manufacturier chinois meilleur que prévu (51,7 contre 51 attendu), la bourse de Paris évolue en territoire positif aujourd'hui, dans l'attente de quelques statistiques d'importance.

Le CAC40 progresse actuellement de 0.31% à 5747 points et les contrats futures américains sont en légère hausse de 0.1%.



Les opérateurs attendent à 13h30, le rapport mensuel sur l'emploi. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.6%, 90K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3% Autre statistique d'importance, l'indice ISM manufacturier sera publié à 15h (consensus 49 contre 47.8 le mois dernier). Les dépenses de construction seront dévoilées à la même heure.



D'un point de vue graphique, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses records. On attendra la sortie des 5715/5770 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 14.028 6.03% PEUGEOT 23.36 2.91% ACCOR 39.55 2.67% RENAULT 46.725 2.11% STMICROELECTRONICS 20.75 2.02% PERNOD RICARD 164.2 -0.79% ENGIE 14.85 -0.97% THALES 86.72 -1.05% SANOFI 81.57 -1.27% ATOS 68.46 -1.38% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.