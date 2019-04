Légère hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 17/04/2019 | 08:04

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5500 PTS/ 5550 PTS



Ce matin, c'est le PIB chinois qui rassure (+6.4% contre +6.3% anticipé).



Outre-Atlantique, les indices reviennent à proximité de leurs records malgré des publications contrastées. Johnson & Johnson a battu le consensus alors que Netflix et IBM ont déçu en soirée.

Le Dow Jones a néanmoins terminé en hausse de 0.26% à 26453 points. Le S&P500 s'est adjugé 0.05% à 2907 points et le Nasdaq100 0.34%.



Ce matin, les contrats futures présagent d'un gain de 0.1% pour le CAC40.



Graphiquement, en données horaires, pas de changement, la moyenne mobile à 20 heures fait office de soutien, ce qui devrait permettre à l'indice de rallier prochainement la zone des 5550 points. Seul un retour sous les 5500 points constituerait une première indication baissière. Le CAC40 a terminé en hausse de 0.36% à 5528 points hier, toujours porté par les espoirs d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis, par quelques bons résultats d'entreprise (L'Oréal +0.75%) et par des statistiques supérieures aux attentes, à l'image de l'indice Zew allemand ressorti à 3.1 contre 0.9 attendu (plus haut depuis un an). Les valeurs bancaires étaient également bien orientées malgré la déception causée par Goldman Sachs la veille.Ce matin, c'est le PIB chinois qui rassure (+6.4% contre +6.3% anticipé).Outre-Atlantique, les indices reviennent à proximité de leurs records malgré des publications contrastées. Johnson & Johnson a battu le consensus alors que Netflix et IBM ont déçu en soirée.Le Dow Jones a néanmoins terminé en hausse de 0.26% à 26453 points. Le S&P500 s'est adjugé 0.05% à 2907 points et le Nasdaq100 0.34%.Ce matin, les contrats futures présagent d'un gain de 0.1% pour le CAC40.Graphiquement, en données horaires, pas de changement, la moyenne mobile à 20 heures fait office de soutien, ce qui devrait permettre à l'indice de rallier prochainement la zone des 5550 points. Seul un retour sous les 5500 points constituerait une première indication baissière.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 21.258 4.00% VALEO 31.53 2.87% RENAULT 63.45 2.29% STMICROELECTRONICS 16.545 2.10% PEUGEOT 24.66 1.86% DANONE 69.18 -0.72% L'ORÉAL 238.4 -0.79% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 155.175 -0.85% VINCI 88.8 -1.11% SANOFI 73.29 -2.41% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.