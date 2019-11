Légères prises de bénéfices Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5843 PTS/ 5900 PTS

Après ses records de la veille, le CAC40 subit quelques prises de bénéfices aujourd'hui, en l'absence de nouvelle majeure. L'indice parisien a toutefois d'ores et déjà réduit ses pertes initiales, avec un repli actuel de 0.23% à 5877 points (plus bas à 5861 points).

Les contrats futures américains sont quant à eux en repli de 0.1%. La prudence semble de mise dans l'attente d'avancées sur le front du commerce, plusieurs conseillers de Trump se montrant réticents à la levée des droits de douane en vue de la signature d'un accord de "phase 1". Du côté des statistiques, l'indice de confiance du Michigan sera publié à 16h (consensus 96) ainsi que les stocks de commerce de gros, anticipés en baisse de 0.3%. Graphiquement, le CAC40 consolide à proximité de ses records. Seul l'enfoncement des 5843 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5810/5785 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS 72.6 2.22% PERNOD RICARD 167.4 1.61% AXA 25.355 1.42% LEGRAND 70.72 1.14% SANOFI 83 0.78% BNP PARIBAS 50.71 -1.23% TECHNIPFMC 18.655 -1.32% RENAULT 46.745 -1.48% SODEXO 104.05 -1.51% CRÉDIT AGRICOLE 12.28 -2.31% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.