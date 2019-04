Légères prises de bénéfices à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5449 PTS/ 5500 PTS



Le rapport mensuel a, en effet, fait état d'un taux de chômage à 3.8%, avec 196K créations de postes (consensus 172K). Le salaire horaire a pour sa part progressé de 0.1% alors que le marché tablait sur 0.3%.



Les indices américains ont également terminé dans le vert, se rapprochant ainsi de leurs plus hauts historiques, soutenus notamment par les valeurs liées à l'énergie. Le Dow Jones a gagné 0.15% à 26425 points, le S&P500 a progressé de 0.46% à 2893 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.51%.



Ce matin, la bourse de Paris devrait marquer une pause à l'aube d'une semaine chargée (décision de la BCE, verdict sur la demande de report du Brexit et début de la saison des trimestriels). Les contrats futures présagent d'un repli initial de 0.2%.



