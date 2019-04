Légères prises de bénéfices à Paris Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 24/04/2019 | 11:29

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5565 PTS/ 5600 PTS





Dans l’attente de quelques publications majeures outre-Atlantique, le marché parisien s’inscrit actuellement en repli de 0.252 à 5577 points. Les contrats futures américains sont quant à eux stables.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des résultats d’AT&T, Caterpillar avant Facebook, Microsoft et Boeing… ce soir. Du côté des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30.



Graphiquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 5565/5600 points pour agir dans un sens comme dans l’autre.

Après ses nouveaux records annuels hier en clôture, le CAC40 cède du terrain aujourd’hui sous l’effet de quelques prises de bénéfices, notamment sur les valeurs liées à l’énergie et l’automobile, dans le sillage de l’avertissement de Nissan. C’est ainsi Renault qui signe la plus mauvaise performance du jour (-3.1%), suivie par EssilorLuxottica (-2.4%) et Total (-1.2%). A l’opposé, on retrouve STMicroelectronics (+3.3%) après ses publications trimestrielles et Dassault Systèmes (+2.7%).Dans l’attente de quelques publications majeures outre-Atlantique, le marché parisien s’inscrit actuellement en repli de 0.252 à 5577 points. Les contrats futures américains sont quant à eux stables.Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des résultats d’AT&T, Caterpillar avant Facebook, Microsoft et Boeing… ce soir. Du côté des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30.Graphiquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 5565/5600 points pour agir dans un sens comme dans l’autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 STMICROELECTRONICS 16.84 5.12% DASSAULT SYSTÈMES 142.25 4.21% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 155.45 3.05% VINCI 89.9 1.81% CAPGEMINI 114 1.79% BNP PARIBAS 47.15 -2.00% ESSILORLUXOTTICA 107.1 -2.01% TOTAL 50.04 -2.30% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 27.52 -2.67% RENAULT 60.5 -3.55% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.