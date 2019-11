Légers dégagements à Paris pour Thanksgiving Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5890 PTS/ 5943 PTS

Les places européennes subissent quelques dégagements aujourd'hui, avec un léger regain d'inquiétudes sur les relations entre la Chine et les Etats-Unis, suite à la promulgation par Donald Trump d'une loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong, laquelle provoque la Colère de Pékin qui se dite prête à des représailles.

L'indice CAC40 cède actuellement 0.25% à 5912 points et Wall-Street restera fermée aujourd'hui pour Thanksgiving.



La seconde partie de séance calme en l'absence de publication macroéconomique. Graphiquement, le CAC40 subit quelques prises de bénéfices légitimes mais ne montre pour le moment pas de réel signe de faiblesse. Seul l'enfoncement dezs 5890 points militerait pour l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur avec les 5850 points comme premier objectif baissier.

