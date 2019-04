Légers dégagements avant la coupure pascale Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5530 PTS/ 5600 PTS



La tendance a également été soutenue par le compartiment automobile alors que Pékin pourrait limiter ses restrictions d'achats de véhicules. Les banques étaient elles aussi bien orientées après les bons résultats de JPMorgan.

A la clôture, le CAC40 s'adjugeait 0.62% à 5563 points.



Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain, en dépit de la bonne orientation des valeurs technologiques (Qualcomm +12.2%) et d'un Livre Beige sans surprise. Le Dow Jones a perdu 0.01% à 26450 points, le S&P500 a cédé 0.23% à 2900 points et le Nasdaq100 a gagné 0.34%.



Ce matin, les contrats futures CAC40 présagent d'une baisse initiale de 0.25%, dans l'attente des indices PMI en zone euro.

