Légers dégagements dans le sillage de Wall-Street

Seule statistique au programme, les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 (consensus -2.8M).

Les contrats futures américains sont quant à eux proches de l'équilibre. La prudence pourrait rester de mise, avant la publication du PIB américain demain.



Les incertitudes sur l'évolution des négociations commerciales sino-américaines et les craintes de récession, qui ont pesé sur Wall-Street hier, engendrent de nouveaux dégagements aujourd'hui en Europe, à l'image du CAC40 qui recule actuellement de 0.52% à 5359 points. Le Dax cède également 0.55% à 11666 points.

Graphiquement, l'indécision perdure. On attendra désormais la sortie des 5350/5400 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour une poursuite du rebond en cours en direction des 5440/5455 points. Dans le cas contraire, sous les 5350 points, on pourra s'attendre à un retour rapide vers les 5300 points.

