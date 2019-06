Légers dégagements en Europe Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 24/06/2019 | 11:44

Opinion : Négative sous les 5560 PTS

Objectif de cours : 5500 PTS





L'indice parisien recule actuellement de 0.18% à 5518 points et les contrats futures américains sont en timide hausse de 0.1%.



Du côté des statistiques, l'indice IFO était conforme aux attentes en Allemagne à 97.4. Aucun autre chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 marque une pause, après sa récente progression. Seul l'enfoncement des 5500 points suggèrerait l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 5450/5430 points comme premiers objectifs. Dans l'attente du sommet du G20 en fin de semaine et de la rencontre entre Trump et Xi, le CAC40 a débuté la semaine sur une note légèrement baissière. Les opérateurs optent, en effet, pour la prudence avec l'intensification des tensions géopolitiques, le président américain ayant l'intension de renforcer les sanctions économiques contre l'Iran, suite à l'attaque d'un drone américain en mer d'Oman la semaine dernière.L'indice parisien recule actuellement de 0.18% à 5518 points et les contrats futures américains sont en timide hausse de 0.1%.Du côté des statistiques, l'indice IFO était conforme aux attentes en Allemagne à 97.4. Aucun autre chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.Graphiquement, pas de changement, le CAC40 marque une pause, après sa récente progression. Seul l'enfoncement des 5500 points suggèrerait l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 5450/5430 points comme premiers objectifs.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.