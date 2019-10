Légers dégagements en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5665 PTS/ 5724 PTS

Après ses nouveaux records annuels de la veille et une clôture au-delà des 5700 points, le CAC40 subit quelques dégagements, alors que les négociations sur le Brexit semble toujours dans l'impasse. L'Union européenne juge un accord impossible à moins que le Royaume-Uni ne bouge.

Les opérateurs optent ainsi pour quelques prises de bénéfices, dans l'attente des ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0.3%) puis des stocks des entreprises et de l'indice NAHB des prix immobiliers à 16h, avant le Livre Beige de la Fed ce soir à 20h. A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.3% à 5684 points et les contrats futures américains sont également en baisse de 0.3%. Graphiquement, comme évoqué ce matin, la tendance demeure positive en données horaires au-dessus des 5565 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Seule la rupture de cette zone militerait pour des dégagements plus prononcés qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 5600 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

