Légers dégagements en attendant la Fed Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 29/10/2019 | 11:33

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5715 PTS/ 5750 PTS

Malgré les récentes annonces encourageantes sur le front du commerce, avec selon D. Trump, la possibilité de signer un accord commercial avec la Chine plus tôt que prévu, les places européennes cèdent du terrain au lendemain de records annuels.

L’indice CAC40 recule actuellement de 0.14% à 5722 points et les contrats futures américains sont également en baisse de 0.15%.



Du côté des statistiques, l’indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 14h (consensus 2.1%) puis l’indice de confiance du Conference Board, anticipé à 128.2, et les promesses de vente de logements à 15h (consensus 0.9%).

La fin de semaine sera plus animée, avec pour commencer la décision de la Fed sur les taux demain, l’enquête ADP et les PIB français et américain. Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses records. Seul l’enfoncement des 5715 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5685 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS 69.16 2.61% SAFRAN 142.4 2.01% SAINT-GOBAIN 37.55 1.87% STMICROELECTRONICS 20.97 1.40% CAPGEMINI SE 103 1.33% DASSAULT SYSTÈMES SE 135.15 -0.63% TECHNIPFMC 18.545 -0.83% THALES 86.94 -1.02% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 140 -1.23% ORANGE 14.17 -2.58% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.