Les acheteurs ont disparu

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4894 PTS/ 4980 PTS





Le CAC40 est actuellement en baisse de 0.62% à 4944 points, avec la plupart de ses composantes dans le rouge et les volumes restent limités (590 millions d’euros échangés).



Sur le plan macroéconomique, les minutes de la BCE seront dévoilées à 13h30 puis l’indice de confiance des consommateurs en zone euro à 16h.



En données horaires, le CAC40 consolide horizontalement dans la zone des 4894/4980 points. Seul le dépassement des 4980 points autoriserait le scénario d’une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 5025/5060 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.