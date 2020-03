Les actifs risqués ont subitement perdu leur attrait Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 12/03/2020 | 16:20

Rien ne semble pouvoir arrêter la frénésie vendeuse qui frappe les marchés actions, à l’image du CAC40 qui vient de perdre plus de 31% sur les quatre dernières semaines.

Entre la nette propagation du coronavirus à travers le globe, pandémie qui devrait avoir de lourdes répercutions économiques et la forte chute du pétrole (avec l’échec de l’OPEP, la baisse des prix et la hausse de la production annoncée par l’Arabie Saoudite), tous les prétextes sont bons pour se dégager des actifs risqués.

L’indice parisien vient d’ailleurs de perdre 10% en l’espace d’une séance, alors que D. Trump a annoncé la suspension de tous les vols entre l’Europe et les Etats-Unis pour tenter d’enrayer la propagation du Covid-19.

Les décisions des banques centrales sont restées sans effet, ne parvenant pas à calmer les craintes des opérateurs, la volatilité extrème devrait donc perdurer. Graphiquement, le CAC40 revient à grande vitesse à proximité de la zone de soutien majeure des 4000 points, que l'on retrouve en données journalières et hebdomadaires. C'est donc plus de 2000 points de perdus en quelques semaines. A court terme, seul un retour au-dessus des 4600 points réduira la pression vendeuse.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ENGIE 10.54 -17.20% BOUYGUES 24.88 -17.31% PEUGEOT 11.555 -18.02% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 71.9 -20.06% RENAULT 16.326 -21.94% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.