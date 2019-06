Les banques centrales restent aux manettes Envoyer par e-mail :

Les opérateurs viennent de saluer les propos accommodants de la BCE, laquelle laisse entrevoir un renforcement des rachats d'actifs et probablement une baisse des taux si l'inflation ne converge par vers l'objectif des 2%. Les opérateurs espèrent des propos aussi accommodants de la part de la Fed et une baisse des taux cet été pour pallier au ralentissement économique et à l'impact des tensions commerciales. Celles-ci pourraient également s'apaiser avec la reprise du dialogue entre Pékin et Washington ainsi qu'avec la rencontre prévue entre les dirigeants à l'occasion du G20.



Graphiquement, le CAC40 récupère d'ores et déjà plus de 5% sur le mois de juin et revient à grande vitesse à proximité de ses récents sommets. Un biais haussier reste donc privilégié au-dessus des 5350 points, avec les 5590 points en ligne de mire voire 5640 points par extension, plus hauts de 2018.

