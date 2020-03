Les craintes de récession pèsent sur le moral des intervenants Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4042 PTS

Objectif de cours : 3673 PTS

Malgré les récentes mesures prises par les banques centrales et les gouvernements pour tenter de minimiser l’impact économique du Covid-19, les places financières restent particulièrement volatiles, les opérateurs peinant à retrouver leur sérénité.

Après avoir gagné 2.84% hier, le CAC40 rechute de 4.32% à 3819 points aujourd’hui, avec des indices américains attendus en baisse de plus de 5%, les coupe-circuits ayant une fois de plus été activés.



Les plans de relance ne semblent pas suffire, il faudra attendre un ralentissement de la propagation du coronavirus pour un retour au calme sur les marchés.

Du côté des statistiques, l’indice CPI était conformes aux attentes à +1.2% en zone euro et la balance commerciale ressort à 17.3B (consensus 19.3B).

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 13h30. En données horaires, pas de changement, nous maintenons un biais baissier sous les 4042 points. La zone des 3673 points une nouvelle fois engendrer une réaction positive sous peine d’assister à une poursuite du mouvement en direction des 3600 points puis 3550/3500 points.

Laurent Polsinelli

