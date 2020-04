Les craintes se dissipent Envoyer par e-mail :

L'aversion au risque s'est nettement dissipé ces dernières séances, suite au ralentissement de la propagation du coronavirus à travers le globe. A l'image de la Chine qui a arrété le confinement et dont les indicateurs d'activité se sont nettement redressé (PMI manufacturiers et services), les opérateurs parient sur le fait que l'épidémie a fait un plateau et que l'activité devrait repartir prochainement.

Le CAC40 et les autres places financières rebondissent fortement ces dernières séances, revenant sur des points hauts depuis fin mars.

Les mesures annoncées ces dernières semaines par les gouvernements et les banques centrales constituent également un facteur de soutien.



Graphiquement, le marché parisien a amorcé une reprise technique sur la zone des 4120 points et revient à proximité d'une résistance charnière située vers 4600 points, correspondant à la borne haute d'un gap laissé ouvert le mois dernier. Le débordement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation conséquent en direction des 4925 points.

La réaction de l'indice à proximité des 4600 points devrait donc être déterminante.

