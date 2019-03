Les craintes sur la croissance pèsent Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5310 PTS

Objectif de cours : 5200 PTS





La Banque centrale européenne a décidé de ne pas relever ses taux avant 2020 pour tenir compte d’un climat économique qui se dégrade. Elle mettra par ailleurs en place une nouvelle série de TLTRO pour les banques de la zone euro, à un rythme trimestriel, à partir de septembre jusqu’en mars 2021.

Elle a aussi abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro (1.1% pour 2019 contre 1.7% précédemment). Elle s’établira à 1.6% pour 2020 et 1.5% pour 2021. Quant à l’inflation, elle devrait s’établir à 1.2% pour 2019 (1.6% lors de la précédente estimation), puis 1.5% et 1.6% pour les deux années suivantes.



Les indices américains ont également cédé du terrain. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.78% à 25473 points, le S&P500 a perdu 0.81% à 2749 points et le Nasdaq100 1.2%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.6%, dans le sillage des places asiatiques et des mauvaises statistiques chinoises. Les exportations ont chuté de 20.7% en février et les importations de 5.2%.

