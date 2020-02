Les doutes refont surface Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6040 PTS/ 6110 PTS

Le mois de février se termine dans quelques heures à la bourse de Paris avec la compensation des opérations sur produits dérivés. En attendant, à mi-séance, le CAC40 affiche une légère baisse à 0.1% dans la foulée des clôtures americaines. Les inquiétudes sur l'évolution du coronavirus semblent reprendre le dessus incitant les opérateurs à prendre des bénéfices. Néanmoins certains dossiers gardent le cap de la hausse, à l’image d’Alstom qui gagne 1.8% ou encore STMicroelectronics (1.5%). Les Flash PMI européens sont majoritairement ressortis à la hausse. L’Allemagne le confirme de manière surprenante avec un indice manufacturier à 47.8 contre 44.8 attendu. Cet après-midi, les investisseurs suivront les mêmes données en provenance des Etats-Unis à 15h45. Graphiquement, en données horaires, la volatilité a repris quelques points depuis le récent décrochage. La baisse jusqu’ à 6010 points a permis de combler un gap résiduel au-dessus des 6000 points. Depuis, le consensus acheteur a repris la main, ramenant ainsi l’indice au-delà des 6040 points qui restent la base à surveiller en clôture de journée. Cela constituera le challenge de la fin de séance au cours de laquelle les options et les futures de février seront liquidés à 16h.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS SE 76.58 2.49% STMICROELECTRONICS 29.03 1.11% ESSILORLUXOTTICA 142.65 0.88% CAPGEMINI SE 114.2 0.75% ENGIE 16.585 0.64% AXA 24.295 -0.78% RENAULT 32.395 -0.81% SAFRAN 144.05 -1.03% ARCELORMITTAL 15.148 -1.20% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 122.825 -2.13% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.