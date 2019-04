Les espoirs sur le commerce entretiennent l'engouement acheteur Envoyer par e-mail :

Après des indices PMI manufacturiers en berne, les opérateurs ont été rassurés par ceux des services. Il ressort à 49.1 en France (consensus 48.7), à 55.4 en Allemagne (consensus 54.9) et à 53.3 en zone euro contre 52.7 attendu.

Cet après-midi, l'enquête ADP dévoilée à 14h15, devrait faire état de 184K créations d'emplois. Les indices PMI et ISM services seront dévoilés respectivement à 15h45 et 16h puis les stocks pétroliers à 16h30.



Outre-Atlantique, les contrats futures présagent pour le moment d'un gain initial de 0.4%.



En données horaires, la dynamique reste clairement positive pour le CAC40 au-dessus des 5415 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seule une rechute sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5375/5350 points.

